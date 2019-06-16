ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
16 Haziran 2019 Pazar 10:21
ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
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