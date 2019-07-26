0553 313 94 23

ÖSYM'den sınava girecek adaylara hatırlatma

ÖSYM tarafından 28 Temmuz'da uygulanacak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılacak adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak

26 Temmuz 2019 Cuma 11:38
ÖSYM'den sınava girecek adaylara hatırlatma

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 28 Temmuz'da düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişi izini verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 28 Temmuz Pazar günü düzenlenecek 2019-KPSS ÖABT adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, sınavın sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:38
  1. KPSS
  2. ÖABT
  3. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi
  4. ÖSYM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum Zabıtası göz açtırmıyor
    1. Bodrum Zabıtası göz açtırmıyor
    2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'da
    3. Bakan Kasapoğlu’ndan Pursaklar..
    4. Kadıoğlu’ndan ‘Vatanın Bağrında 57..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail’in..
    6. Hepatite bağlı ölüm riski aşılama ile..
    7. Öğrencilerden dolmuş zamlarına tepki
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi savaş..
    10. Hepatitte kontrol hayat kurtarıyor
    11. Kusurlu burun mutsuz ediyor
    12. Adıyaman'da arkadaşının tüfekle kazara..
    13. Balkondaki klimadan çıkan yangın..
    14. Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit..
    15. Beşiktaş'ın yeni transferi bugün..
    16. Türk denizcilerin kaçırılmasından..
    17. Elektrik direğine sabitlenen arı kovanı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa..
    19. Şehit komşusunun anısına bayrak ve..
    20. Avrupa şampiyonu milli takımın..
    21. NEÜ’de Helal Belgelendirme Fırsatlar..
    22. İnşaat güven endeksi yüzde 3.8 yükseldi
    23. Brezilya'da Yüksek Mahkemeden "İran..
    24. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken..
    25. Ardahan'dan diğer illere kurbanlık..
    26. Çekici yüzün sırrı: ‘Çene dolgusu’
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu..
    28. Ankara Eczacı Odasından Bakan Koca’ya..
    29. Erkan Yalçın: Yüzme eğitimi zorunlu..
    30. Döviz kurları
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor