0553 313 94 23

ÖSYM'den "nöbetçi nüfus müdürlüğü"hakkında açıklama geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek amacıyla sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerine başvuranlara görevli personel tarafından, "Geçici Kimlik Belgesi" düzenleneceği bildirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:54
ÖSYM'den "nöbetçi nüfus müdürlüğü"hakkında açıklama geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek amacıyla sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerine başvuranlara görevli personel tarafından, "Geçici Kimlik Belgesi" düzenleneceği bildirildi.

ÖSYM tarafından sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkanlık tarafından uygulanan sınavlarda sınava girişte geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilen nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını sınav öncesi kaybeden adayların sınava girebilmelerini sağlamak amacıyla 2019 yılından itibaren Başkanlığımızca basılı ortamda uygulanan tüm sınavlarda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde sınav yapılacak merkezlerdeki nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Önceki yıllarda sadece YKS ve KPSS'yi kapsayan uygulamanın adayların sınava girişte kimlik belgesi nedeniyle mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla genişletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınavın yapılacağı sınav merkezlerine göre sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinin adres bilgisi, sınavdan önce ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınavın yapılacağı merkezlerde sınav günü açık tutulacak müdürlüklere başvuran adaylara, görevli personel tarafından, 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecektir.

Bu doğrultuda, Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara katılacak adaylardan T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanını kaybedenler ile nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karedkodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' ile sınavlara girebileceklerdir."

ÖSYM'nin açıklamasında ayrıca 23 Şubat'ta uygulanacak 2019-Sayıştay Eleme Sınavı ile 24 Şubat'ta uygulanacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) veya Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için açık tutulacak il, ilçe nüfus müdürlüklerinin adresi ve açık olduğu saatler de paylaşıldı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, İzmir'in Bornova, İstanbul'un Maltepe, Üsküdar, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde 07.00-10.00 saatleri arasında nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Adayların yanlarında ilgili sınav için düzenlenen Sınava Giriş Belgesi ve en az bir fotoğraf bulundurması gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:54
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Nöbetçi nüfus müdürlüğü
  5. ÖSYM
  6. Sınav

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Çocuklarından Rektör Çakmak’a ziyaret
    1. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi..
    2. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    3. Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile..
    4. Minik öğrenciler atık malzemelerden..
    5. Putin ile Netanyahu telefonda görüştü
    6. "12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul..
    7. Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!..
    8. Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
    9. 'Selamımı neden almadınız?' diyen 95..
    10. Bingöl’de jandarmanın yakaladığı..
    11. Bingöl’de aranan 150 şahıs yakalandı
    12. Borsa ilk yarıda yükseldi
    13. 2019 iPhone modellerinde hangi..
    14. Bakan Kurum’dan Çanakkale depremi ile..
    15. Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik tehdit..
    16. Yoğun sis Mudanya’yı etkisi altına aldı
    17. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    18. Yıldızgörer: "Yurt dışı fuarları..
    19. AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
    20. Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni..
    21. “Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar..
    22. VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
    23. Medicana ile jandarma arasında hizmet..
    24. Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini..
    25. Bu mecliste öğrencilerin kararları..
    26. THK'den "proje tabanlı öğrenme" projesi
    27. Trakya Üniversitesinde “Mirasımızın..
    28. SİHA'dan -17 derecede tam isabet!..
    29. Vali İbrahim Akın: "Vatandaşa sağlık..
    30. E. Yeni Malatyaspor Rize’ye 7 eksikle..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı