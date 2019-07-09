0553 313 94 23

ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 18 Temmuz'a kadar ÖSYM'ye bildirilecek

09 Temmuz 2019 Salı 14:33
ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 18 Temmuz'a kadar alınacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adaylar tercihlerini 18 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresine gönderecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 18 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Açıklamada, adayların tercih sürecinde "KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu"nu dikkatle incelemelerinin önem arz ettiği de bildirildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:33
  1. aday tercihleri
  2. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
  3. ÖSYM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cüneyt Özdemir'den Can Dündar'a tokat gibi cevap!
    1. Cüneyt Özdemir'den Can Dündar'a tokat..
    2. Düzleştirici olmadan saç..
    3. Yunusemre’de oyun parkları onarılıyor
    4. Bosnalı lider Dodik'ten "FETÖ"..
    5. Vali Bilgin: "Türk Akımı 1 projesi..
    6. Sami Kervancıoğlu; “Kahramanmaraş’ı..
    7. Büyükşehir’in istişare toplantıları..
    8. Fenerbahçe dev transferi bitirdi! 2..
    9. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    10. Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit..
    11. Büyükşehir GES’lerde sona yaklaşıyor
    12. Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor’da
    13. Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi..
    14. Aynı günde iki genç kalplerine yenik..
    15. Göz tümörünü görmezden gelmeyin
    16. Sendika sessizliğini bozdu! 'İETT..
    17. Davut Çetin’in kayınpederi Erol Akyol..
    18. (Özel haber) Bülent Korkmaz: "Transfer..
    19. Sunny Elektronik'te engelsiz iletişim..
    20. Türkiye S-500 satın alacak mı? İşte..
    21. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan..
    22. ‘Benim Mahallem Projesi’ yaz kampı..
    23. Güneydoğu Sigorta Acenteleri Meslek..
    24. Muratpaşa Meclisi Kırcami için..
    25. Yol kenarında 1,5 kilo ağırlığında..
    26. Başpehlivan Gürbüz’e Antalya’da..
    27. Melen Çayı'nda kaybolan kişinin..
    28. ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu
    29. Milli badmintoncular Bulgaristan'a gitti
    30. Kaçak yapıya havadan takip
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!