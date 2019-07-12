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ÖSYM'den KPSS adaylarına hatırlatma

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 KPSS sınavı öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile adaylara bazı hatırlatmalarda bulundu- Sınavların sabah oturumlarına katılacak adaylar saat 10.00, öğleden sonraki oturumlara katılacak adaylar ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak

12 Temmuz 2019 Cuma 12:04
ÖSYM'den KPSS adaylarına hatırlatma

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 14 Temmuz Pazar günü ilk oturumları düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için hazırlanan video ile adaylara hatırlatmalarda bulundu.

Aygün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı ÖSYM Başkanlığınca hazırlanan videoda, KPSS sınavı kapsamında yapılacak oturumlara ve tarihlerine yer verildi.

Sınavların sabah oturumlarına katılacak adayların saat 10.00, öğleden sonraki oturumlarına katılacak adayların ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunularak adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmaları önerildi.

Adayların sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini unutmamaları konusunda uyarıldığı videoda, sınava katılacakların yanında bulunması yasak olan araç, gereç ve eşyalara da yer verildi.

ÖSYM Başkanı Aygün, sınava girecek adaylara başarılar diledi.

Öte yandan Çankaya, Keçiören ve Sincan İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 14 Temmuz Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:04
  1. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
  2. Ölçme
  3. Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün

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