ÖSYM'den ALES adaylarına saat uyarısı geldi

ÖSYM tarafından 6 Mayıs Pazar günü ilk kez 81 ilde günü yapılacak olan ALES adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:27

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs Pazar günü uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu. 

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ALES'e girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

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