ÖSYM'den ALES adaylarına saat uyarısı geldi
ÖSYM tarafından 6 Mayıs Pazar günü ilk kez 81 ilde günü yapılacak olan ALES adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.04 Mayıs 2018 Cuma 10:27
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs Pazar günü uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ALES'e girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.