ÖSYM'den adaylara son dakika uyarısı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 19 Ocak'ta yapılacak olan YDS nedeniyle, sınava girecek olan adaylara zaman konusunda uyarıda bulundu.18 Ocak 2019 Cuma 21:28
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), yarın yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
Zaman uyarısı yapıldı
ÖSYM Başkanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 19 Ocak Cumartesi günü yapılacak e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarının, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.
Paylaşımda ayrıca adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.