ÖSYM'den adaylara son dakika uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 19 Ocak'ta yapılacak olan YDS nedeniyle, sınava girecek olan adaylara zaman konusunda uyarıda bulundu.

18 Ocak 2019 Cuma 21:28
ÖSYM'den adaylara son dakika uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), yarın yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Zaman uyarısı yapıldı

ÖSYM Başkanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 19 Ocak Cumartesi günü yapılacak e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarının, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

Paylaşımda ayrıca adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

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