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ÖSYM'den adaylara YDS müjdesi! Bu yıl 3 defa yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki kez yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) bu yıl üç kez yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, sınav takviminde yeni YDS'nin tarihinin 2 Aralık 2018 olarak belirlendiğini açıkladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:28
ÖSYM'den adaylara YDS müjdesi! Bu yıl 3 defa yapılacak

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YDS'nin ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapıldığını hatırlattı. 2018-YDS ilkbahar sınavının 1 Nisan 2018'de yapıldığını, 2018-YDS sonbahar sınavının ise 9 Eylül 2018'de düzenleneceğini ifade eden Özer, "ÖSYM, 2 Aralık 2018 tarihine üçüncü bir YDS daha koydu. Böylece yılda iki kez yapılan YDS sayısı üçe çıkmış oldu. ÖSYM bu kararı ile sınav takviminde yeni bir güncelleme yaptı." bilgisini paylaştı.

Özer, ÖSYM olarak en büyük hedeflerinin her bir sınav türü için iki sınav arasındaki bekleme süresini kısaltmak, dolayısıyla yıl içerisinde sınavın tekrar sayısını artırmak olduğunu bildirdi. Bu hedefe YDS için ulaştıklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Yılda iki kez yapılan YDS sayısı üçe çıkmış oldu. YDS'yi 2019'da dörde çıkartmayı hedefliyoruz. Diğer sınav türleri için de sınav takvimimizin elverdiği ölçüde bunu yapabilmeyi hedefliyoruz. Böylece adaylar bir şekilde önceki sınavları kaçırmışlarsa veya yeni bir skora ihtiyaç duyduklarında uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar. "

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:28
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