ÖSYM'den 2019-YKS'ye gireceklere videolu hatırlatma ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından, 2019-YKS'ye girecek adayların dikkat etmesi gereken kurallara ilişkin video paylaştı - Adayların 15-16 Haziran'da uygulanacak YKS'ye girebilmek için fotoğraflı kimlik ile sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları ve bir saat önce sınav merkezinde hazır olmaları gerektiği vurgulandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adayların dikkat etmeleri gereken kurallara ilişkin, sosyal medya hesabından video paylaştı. ÖSYM Başkanı Aygün Twitter hesabında, 15-16 Haziran'da yapılacak 2019-YKS'ye girecek adaylara yönelik hazırlanan ve adayların sınava ilişkin dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlatan videoya yer verdi. Videoda, sınava gelirken öğrencilerin, ilgili oturuma ait sınava giriş ve fotoğraf bulunan geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve sınav saatinden bir saat önce sınav binasında hazır olmaları gerektiğine dikkat çekiliyor. Videoda ayrıca nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adaylar nüfus müdürlüklerine başvurmaları konusunda uyarılıyor.

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