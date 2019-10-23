Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları tamamlandı. Peki, ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın yapılmasına kısa bir süre kaldı. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Geç başvurular ise 2 Ekim'de yapıldı. Sınava girecek olanlar ise sık sık "ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını aratmaya başladı.

ÖSYM YÖKDİL sınavı giriş belgelerin yayınlandı mı?

Sınav için gün saylaya başlayan adaylar giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı da merak ediyor. Ancak henüz giriş belgeleri yayınlanmadı. Sınav giriş yerlerinin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağını merak edenlerin araştırdığı sorunun yanıtını açıklıyoruz. ÖSYM YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019'da yapılacak.