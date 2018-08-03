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ÖSYM YKS TYT AYT soru ve cevapları sorgula!

ÖSYM 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yaptığı YKS TYT ve AYT sınav soru ve cevaplarını https://ais.osym.gov.tr üzerinden açıkladı. YKS sorularına TC numarası ve aday şifresi ile ulaşılabiliyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:40
ÖSYM YKS TYT AYT soru ve cevapları sorgula!

ÖSYM 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yaptığı YKS TYT ve AYT sınav soru ve cevaplarını https://ais.osym.gov.tr üzerinden açıkladı. YKS sorularına TC numarası ve aday şifresi ile ulaşılabiliyor.

ÖSYM YKS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM, resmi sayfası ve sosyal medya hesabı üzerinden YKS soruları ve cevap kağıtlarının erişime açıldığını duyurdu. 30 Haziran 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 03 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.15'den itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 14:40
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