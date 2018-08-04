ÖSYM YKS tercihleri YKS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri?
ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki YKS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri?04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:18
ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki YKS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri?
YKS – 4 puanıyla öğrenci alan bölümler: Dünya Dinleri Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban Puanları YKS – 4, İlahiyat Fakültesi Bölümü Taban Puanları YKS – 4, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YKS – 4, İslami ve Dini İlimler Fakültesi Bölümü Taban Puanları YKS – 4, İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS– 4, Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 4