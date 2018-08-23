ÖSYM YKS tercih sonuçları 2018 | Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Bir üniversitede okumak isteyen üniversite adayları üniversite tercih işlemleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında yaptı. YKS sınav sonuçlarını ve üniversite tercih maratonunu geride bırakan üniversite adaylarını şimdi de YKS tercih sonuçlarının heyacanı sardı. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulundu. Üniversite tercihlerini yapan üniversite adaylarının YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercihlerini tamamlayan adaylar 2018 üniversite yerleştirme tercih sonuçlarını ne zaman öğrenebilecek? Üniversite Yerleştirme sonuçları 31 Temmuz’da https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilgili adaylara duyurulacak. ÖSYM tarafından üniversite tercih yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.