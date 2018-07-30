ÖSYM sınav sonuçları YKS TYTAYT sonuçları YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Yaklaşık 2 milyondan fazla gencin üniversite sınavına girdiği YSK sınav sonuçlarının heyecanı sürmekte. MEB LGS tercih sonuçlarının açıklamasının ardından bu kez de ÖSYM YSK sınavına giren üniversite öğrencisi adayları 2018 YSK sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM takvimine göre, YKS 2018 sınav sonuçları yarın açıklanacak. Peki 2018 ÖSYM YKS TYT AYT sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? YSK sınav sonuçları nereden açıklanacak? İşte detaylar

ÖSYM Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınav sonuçlarına ilişkin son dakika bilgisi. Üniversite adaylarının sınav sonuçları ise yarın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM arafından açıklanacak. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan 2 milyondan fazla üniversite adayı sonuçların açıklanmasının ardından 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerde değişiklik yapılabilecek. ÖSYM YKS Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.

YSK 2018 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavı biter bitmez ÖSYM'den 2018 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak soruları araştırılır oldu. ÖSYM YKS 2018 sonuçlarını 31 Temmuz 2018 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak.

TYT VE AYT PUANI NASIL HESAPLANACAK?

2018 YKS'de TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

2018 YKS BARAJ PUANI NEDİR?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

YKS TERCİHLERDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uygulamalı eğitimin önemi

Okurken iş dünyası ile etkileşim imkanı

Modern, bilimsel, teknolojik altyapı

Sosyal ve kültürel olanaklar