ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih başvurusunda son gün ne zaman?

ÖSYM’nin üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklamasından sona herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkına sahip olan öğrenciler kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptırdı. Üniversitelerin boş bölümlerine ilişkin ÖSYM ek yerleştirme başvurusunda bulundu. Peki ÖSYM YKS ek yerleştirme başvurusunda son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı. ÖSYM tarafından 2018-YKS sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak. Adaylar, 2018-YKS ek yerleştirme tercihlerini, 20 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak. 2018-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. 15 lira olan ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 1-5 Ekim'de gerçekleştirilecek.