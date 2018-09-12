ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerde şimdilerde ÖSYM ek yerleştirme heyecanı var. ÖSYM tarafından üniversitelerin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek tercih işlemlerine yönelik araştırmalar yapıyor. Peki YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ek yerleştirme ne zaman? Üniversite ek yerleştirme boş kontenjanları, ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM'nin yaptığı genel yerleştirme işlemi sonunda herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan çok sayıda genç, ek yerleştirme tercih işlemleri ile üniversiteye girme hakkına salip olmakta. ÖSYM'nin YKS ek yerleştirme işlemleri ile sayesinde fırsat daha elde edecek olan üniversiteli adayları, 'YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor.

ÖSYM YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından boş kalan veya kayıt yapılmayan kontenjanlar için merkezi ek yerleştirme yapılacak. Yerleşen adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamayacak. Ek yerleştirme tercih ücretiyse 15 TL olarak belirlendi. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler geçerli olmayacak. Ek yerleştirmenin ne zaman başlayacağı ise henüz belli olmadı. Üniversite ek tercihlerinin, kayıtların tamamlanmasının ardından erişime açılacağı öngörülüyor. Konu hakkında gelişme ya da ÖSYM’den açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

11 BİN 624 BOŞ KONTENJAN VAR

Devlet üniversitelerinde 68 programı hiçbir öğrenci tercih etmedi. Ancak bunlara vakıf, KKTC ve yurtdışındaki üniversiteler de eklenince, 1.033 lisans programına çıktı. 2017’de bu 917’ydi. Geçen yıl 9 bin 877 kontenjanı olan 674 önlisans programına tek öğrenci bile yerleşmemişken, bu yıl sayı 331, kontenjan 2 bin 121 oldu. Kimsenin yerleşmediği programlarda önlisans ve lisans olarak toplam 11 bin 624 kontenjan var.