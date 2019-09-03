YKS sonrasında herhangi bir programa yerleşmeyen öğrencilerin merakla beklediği YKS ek tercih kılavuzu yayınladı. İşte, ÖSYM YKS ek tercihleri 2019 ne zaman hangi tarihte başlayacak?

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı YSK kapsamında herhangi bir yere yerleşmeyen öğrencilerin 2019 YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzu ile gerek ön lisans gerekse lisans programları kapsamında üniversite boş kontenjanları ve taban puanları da erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından " YKS ek tercihleri ne zaman hangi tarihte başlayacak?” aranmaya başladı.

YKS ek tercihleri ne zaman hangi tarihte başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Ek yerleştirme nasıl yapılacak?

2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

2019-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

Tercih ücreti ne kadar?

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.