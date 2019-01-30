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2019 YDS başvuruları ne zaman YDS sınav ücreti 2019

ÖSYM YDS yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar 2019 YDS başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. ÖSYM E-YDS başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru ekranından başvurular nasıl yapılır? E-YDS sınav ücreti ne kadar? 2019 YDS ücreti ne kadar?

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:38
2019 YDS başvuruları ne zaman YDS sınav ücreti 2019

ÖSYM YDS yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar 2019 YDS başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. ÖSYM E-YDS başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru ekranından başvurular nasıl yapılır? E-YDS sınav ücreti ne kadar? 2019 YDS ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YDS başvuruları ne zaman? E-YDS Sınav başvuruları, 30 Ocak'ta başlıyor. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

YDS’nin başvuru işlemleri 30 Ocak - 6 Şubat 2019 tarih aralığında yapılacak. e-YDS 2019 sınavı (İngilizce) 16 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılacak. e-YDS sınav sonuçları ise sınavla aynı gün açıklanacak. Sınavda çoktan seçmeli 80 soru adaylara sorulacak. Sınava katılacak olan öğrencileri https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenci kimlik numaraları ile başvurularını yapabilirler. E-YDS sınav ücreti ise 240 TL'dir.

E-YDS 2019 başvuru ekranı

Sınava başvurmak isteyen öğrenciler başvurularını (https://ais.osym.gov.tr/) linke tıklayaerak yapabilirler. 

YDS başvurularında son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2019 sınav takvimine göre; YDS/1 oturumu başvuruları 30 Ocak'ta başlıyor. 6 Şubat tarihinde ise sona eriyor. Geç başvurular ise 21 Şubat tarihinde alınacak. 24 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek sınava başta lisans programı mezunları olmak üzere lisans programı öğrencileri, doçent adayları, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar başvuru yapabilecek.

E-YDS sınav sonuçlarının bildirilmesi

Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç

bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini,

ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları

sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez ancak, bu durumdaki adaylar (T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası değişen adaylar), yeni kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden daha önce edinmiş oldukları sınav/yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.

YDS baraj puanı ne?

Doçent adayları için 100 üzerinden en az 65

Doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar için 100 üzerinden en az 55 puan

Diğer adaylar için 100 üzerinden 65 şeklinde düzenlenmiştir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), yanlış cevapların doğru cevapları götürmemesi özelliğiyle diğer sınavlardan farklılık gösteriyor.

Mart'ın 24'ünde düzenlenecek olan YDS/1 oturumuna ilişkin sonuçlar, 19 Nisan'da ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:38
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