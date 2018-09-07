ÖSYM üniversite ek yerleştirme ne zaman? Ek yerleştirme nasıl yapılacak?

ÖSYM üniversite kayıt tarihini 3-7 Eylül olarak açıkladı. Üniversiteyi kazanan adaylar bu tarihlerde kazandıkları üniversiteye kayıt yaptıracak. ÖSYM de kayıt süresi sonunda üniversitelerin boş kalan bölümlerine ek yerleştirme sonucu öğrenci alımı yapacak. Peki ÖSYM yer yerleştirme ne zaman yapacak?

YKS sonuçlarına göre, üniversite tercihlerini yapan adayların beklediği YKS tercih sonuçları açıklanmıştı. Tercih sonuçlarına göre üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar kayıtlarını 3-7 Eylül tarihleri arasında yapacak. Üniversiteler kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine boş kalan bölümleri belirleyip ÖSYM’ye bildiriyor. ÖSYM de üniversitelerin boş kontenjanları çerçevesinde ek tercih süresini başlatıyor. ÖSYM, ek yerleştirme kılavuzu yayımlayarak hangi üniversitede hangi bölümlerde ne kadar boş kontenjan olduğunu ve bu boş kontenjanları ek yerleştirme ile ne zaman öğrenci alacağını o kılıvuzda belirtiyor. Kısaca ÖSYM ek yerleştirme yapabilmesi için üniversite kayıt süresinin bitmesi gerekmektedir. Üniversite kayıtlarında normal süre 7 Eylül akşamı sona eriyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

İlk olarak ek tercih yapabilmek için 2018 YKS sınavına girmiş olmak ve bir yerleştirme puanının hesaplanmış olması gerekiyor. İkincisi olarak ek tercih yapabilmek için herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olmanız gerekir. Fakat özel yetenek sınavı ile bir bölüme yerleştirilmiş iseniz ek yerleştirme için tercih yapabilirsiniz.

Geçen sene ek yerleştirmede öğrencilere tanınan ek tercih miktarı 24 idi. Bu sayıyı geçmemek üzere, adaylar istedikleri kadar tercih yapabilirler. Ek tercihler, TC kimlik numaranız ve şifreniz ile ÖSYM resmi sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.