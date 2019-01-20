ÖSYM resmen duyurdu: Sınavlardaki bazı yasaklar kaldırıldı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınavlarda uygulanan bazı yasakların artık serbest olacağını duyurdu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yapılan merkezi sınavlarda uygulanan yasaklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Bu yasaklarla özellikle ev anahtarı ve ulaşım kartı gibi belgeleri kimseye bırakamayacaklarından adayları sınav sonuna kadar bekleyecek birisi olmak zorundaydı. Toplu ulaşımı kullanarak da sınav binalarına ulaşma ve dönüş noktasında sorun yaşanmaması amacıyla ve olabilecek sıkıntıları en aza indirmek için böyle bir çalışma yaptık."

Sınavlarda serbest olan nesneler

Merkezi sınavlarda salona alınması yasak olan; ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne bundan sonra serbest olacak.