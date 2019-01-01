ÖSYM neyin kafasını yaşıyor?

Ali İhsan Ersin/Konya

KPSS 2018 yılında uygulanan ÖSYM’nin puanlama için her alanda (genel yetenek-genel kültür) en az bir net uygulamasının çok gereksiz olduğunu bu uygulama ile neyi amaçladıklarını bilmiyoruz.bir net yapamayan zaten çok düşük puan alacaktır.

Diğerlerinin hakkına bir tecavüz yoktur. Puanlama sistemleri o kadar saçma ki sanki bunu yapınca her şey düzelecek. İki sınav türünden genel yetenekten bir genel kültürden bir net yap en az 50-60 arası puan al ikisinden birinden bir netin olmasın ama diğerinden 30-40 netin olsun puanlama yapma bu çok saçma.

Kılavuzda böyle bir kural var diye KPSS puanlaması çıkmaması hakikaten birçok kişiyi mağdur ediyor. Özellikle DHPT sınavına giren adaylarda kpss’nin yüzde 30’u alınacağından az da olsa mutlaka puan hesaplanmasının yapılmasını gerekmektedir.

ÖSYM böyle bir kural alarak neyi hedeflemektedir anlayabilmiş değiliz. Zaten milyonlarca insana kpss sınavları yaparak ümit vermekte puanlama sistemi baştan aşağı yanlış sorular alan dışı sanki her şey düzgün gibi iki alanda da en az bir net kuralının sınava giren birçok kişiyi mağdur ettiğini düşünüyorum.

Sosyal devlet olma gereği vatandaşların hakkının korunması ve sınavlarda iki ayrı test olarak değil önceki gibi ne kadar soru yaptı ne kadar toplamda ne kadar neti varsa o kadar puanlamanın mutlaka yapılması gerekmektedir. Madem bu kararının doğru idi bunca yıldır neredeydiniz.

Ayrıca dhpt sınavında da aynı uygulama ile binlerce genç mağdur edilmiştir. Milletin istediği kılavuzdaki puanlama için her alandan en az bir net uygulamasının kaldırılıp yeniden puanlama yapılmasıdır. Sınava giren birçok gencin bu uygulamadan haberi olmadığıda dikkate alınırsa ösym bu yanlış saçma uygulamasından bir an önce vazgeçmeli ve sınava giren herkesin puanını yayınlamalıdır.

Seçimlere gidildiği bir dönemde milleti türlü akıl almaz gerekçelerle mağdur eden bürokrasi bunun hesabını vermeyecektir. Millet bu adaletsizliğin hesabını siyasi iktidardan soracaktır. Ösym sanki 40-50-60 puan verdiğinde millet devlet işine giriyor gibi bir de milletin umutlarını daha başlamadan tüketmesi kabul edilebilir değildir.

Zaten sınav için bir dünya para almalarına rağmen nedendir bilinmez iki yılda bir yapılır sanki her yıl yapsalar zarar edecekler gibi.

Ösym’nin vakit geçmeden bu yanlış kararından dönmesi lazımdır.