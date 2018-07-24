ÖSYM, KPSS soru ve cevaplarını yayımladı
Milyonlarca adayın katıldığı 2018 KPSS Lisans sınavının temel soru kitapçığı ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.24 Temmuz 2018 Salı 16:44
ÖSYM tarafından 22 Temmuz'da gerçekleştirilen 2018 KPSS Lisans sınavının temel soru kitapçığı yayımlandı. Adaylar 10 gün süreyle erişime açık kalacak temel soru kitapçığına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilecek.
Temel soru kitapçığına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.