KPSS sonuç sorgula | ÖSYM KPSS ortaöğretim ve önlisans sonuçları için tarih verdi 

ÖSYM, KPSS önlisans sınavını 4 Kasım’da yaptı. KPSS 2018 önlisans sınavına giren adaylarda bu kez de sonuç heyecanı başladı. Kamuda işe başlamak isteyen adaylar 2018 KPSS önlisans sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ededursun. ÖSYM önlisans sonuçları için tarih verdi.

ÖSYM, bir KPSS sınavını daha gerçekleştirdi. KPSS önlisans sınavın için adaylar 4 Kasım’da ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018’de yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS 2018 önlisan sınav sonuçları 29 Kasım 2018’de açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü yapılmasının ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak.

KPSS ortaöğretim ve önlisans sonuçları nereden açıklanacak?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır