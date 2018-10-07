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ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2018?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların gireceği 2018 KPSS ortaöğretim sınavı bugün yapıldı. KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar ÖSYM'nin 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merek ediliyor. ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları açıklandı mı? 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin son dakika bilgileri…

07 Ekim 2018 Pazar 10:10
ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2018?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların gireceği 2018 KPSS ortaöğretim sınavı bugün yapıldı. KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar ÖSYM'nin 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merek ediliyor. ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları açıklandı mı? 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin son dakika bilgileri…

KPSS Ortaöğretm sınavına grecek adaylar için büyük gün geldi çattı. 2018 KPSS Ortaöğretm sınavı bugün saat 10.15'te adayların katılımıyla birlikte belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. KPSS Ortaöğretm sınavı ne zaman biter? Sınav 12:25’de sınav sona erecek KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna ilişkin ise 2018 kpss ortaöğretim ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 KPSS Ortaöğretm sınav sonuçları ÖSYM'nn akademik takvmne göre 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kmlk Numaraları ve şifreler le ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:10
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