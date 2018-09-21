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KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM 2018 KPSS lise sınavına nerede gireceğim

KPSS sınavına girecek olan ortaöğretim mezunları için KPSS sınava heyecanı sürüyor. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen ortaöğretim-lise mezunu adayların gireceği 2018 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavına başvuruda bulunan adaylar sınav tarihini ve KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. 7 Ekim'de girilecek olan KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? Peki ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim-lise sınav giriş belgesi ile nerede sınava gireceğini merak eden adaylar için haberimiz aşağıdadır.

21 Eylül 2018 Cuma 12:40
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM 2018 KPSS lise sınavına nerede gireceğim

KPSS sınavına girecek olan ortaöğretim mezunları için KPSS sınava heyecanı sürüyor. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen ortaöğretim-lise mezunu adayların gireceği 2018 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavına başvuruda bulunan adaylar sınav tarihini ve KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. 7 Ekim'de girilecek olan KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? Peki ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim-lise sınav giriş belgesi ile nerede sınava gireceğini merak eden adaylar için haberimiz aşağıdadır.

ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı için 15 dakika kuralı konusunda uyarıda bulundu. Geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi bu memurluk sınavında da 15 dakika kuralı uygulanacak. KPSS ortaöğretim sınavında adaylara 120 soru sorulacak ve 120 dakika verilecek.

 

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İLE SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018-KPSS başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:40
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