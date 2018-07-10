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ÖSYM KPSS 2018 tercih ne zaman? KPSS 2018/6 tercih kılavuzu

ÖSYM KPSS 2018 tercih kılavuzu yayınlandı. 2018 KPSS-6 tercih kılavuzuna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) önlisans ve lisans mezunu 622 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki KPSS-2018/6 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 662 personel alım başvuruları ne zaman başlayacak? ve KGM başvru şartları nedir?

10 Temmuz 2018 Salı 13:42
ÖSYM KPSS 2018 tercih ne zaman? KPSS 2018/6 tercih kılavuzu

ÖSYM KPSS 2018 tercih kılavuzu yayınlandı. 2018 KPSS-6 tercih kılavuzuna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) önlisans ve lisans mezunu 622 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki KPSS-2018/6 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 662 personel alım başvuruları ne zaman başlayacak? ve KGM başvru şartları nedir?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlandı ve KPSS 2018/6 Tercih işlemleri kılavuzuna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine 662 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu KGM başvuruları 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYM KPSS 2018 6 tercih kılavuzuna incelemek isteyenler ÖSYM’nin sitesinde ÖSYM KPSS 2018-6 tercih kılavuzuna ulaşabilir.

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 13:42
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