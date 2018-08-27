Kaymakamlık sınav giriş belgesi erişime açıldı! ÖSYM kaymakamlık giriş belgesiyle nerede sınava gireceğim

Kaymakamlık sınav yerleri belli oldu, Sınav giriş belgesi nasıl alınır?, 2 Eylül 2018 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Giriş Belgeleri Hangi Tarihte Belli Olacak?, Kaymakam adaylığı sınava giriş belgeleri açıklandı. Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden kaymakamlık giriş belgelerini temin edebilecek.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Giriş Sınavına girecek kaymakam adaylarının 2 Eylül’de sınav yapılacak. 2018- Kaymakamlık giriş belgeleri erişime açıldı. Peki ÖSYM kaymakamlık sınav giriş belgesiyle kaymakamlık sınavına nerede gireceğim? İşte İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınav giriş belgesi İçişleri Bakanlığı Kaymak Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) giriş belgeleri erişime açıldı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. Resmi sayfadan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 2 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Olma Şartları Nelerdir?

Kaymakam olmak için gerekli olan kaymakam olma şartları, aşağıda yer almaktadır. Kaymakam olmak isteyen kişilerin, bu şartları yerine getiriyor olması esastır.

Kaymakam olmak için hangi bölüm okunmalı?

Kaymakam olma hayalini kuranlar için en fazla sorulan sorulardan birisidir. Kaymakam olmak için kişinin, Siyasal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi okullardan herhangi birisinden mezun olması gerekmektedir. Kaymakam olmak için yaş şartı olmasa da, kişinin sınavlara girebilmek için, 35 yaşının altında olması gerektiği unutulmamalıdır.

Kaymakam olmak için kaç puan almak gerekir?

Sadece belirtilen bölümlerden mezun olmak kaymakam olmak için yeterli olmayıp, kişinin gireceği kaymakamlık sınavından en az 70 puan alması gerekmektedir. Bu puan barajını geçtikten sonra ise, 4 ayrı mülakattan geçmek gerekmektedir. Mülakatlarda iyi bir sonuç almak, kaymakam olma yolunda önemli bir adımı gerçekleştirmek demektir.

Staj ve kurs dönemi nedir?

Mülakatın ardından 3 yıllık staj ve kurs dönemine geçilerek, sırasıyla; 2 ay il merkez stajı, 3 ay Kaymakam Refikliği, 1.5 ay Mülkiye Müfettişi gözetiminde staj, 4 ay Bakanlık Merkez stajı, 45 günlük Milli Güvenlik Stajı, 1 yıl yurtdışı stajı, 8 ay Kaymakam vekilliği ve en son olarak da 4 aylık Kaymakamlık Kursu süreçleri tamamlanmaktadır.

KAYMAKAMLIK SINAVI 2006

Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı