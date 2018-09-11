Ali Demir kimdir? KPSS sorularının çalınması davasında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ceza aldı mı?

FETÖ'den yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında flaş karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Demir’'in dosyasını ayırarak, TCK'nin 257. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan kovuşturma açılması için ilgili kuruma yazı yazılmasına hükmetti. Peki Ali Demir kimdir?

ALİ DEMİR KİMDİR?

1959’da Konya’da doğdu. 1982 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Demir, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı ve daha sonra İngiltere’deki Loughborough Teknoloji Üniversitesi’nde doktorasını yaptı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapan Demir, İTÜ’de Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasında yer alıyor. İki çocuk babası. İngilizce ve Almanca biliyor. Büyük kızı Yeditepe Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenci. Diğeri ise bu yıl üniversite sınavlarına girdi ve ablasıyla aynı okulu kazandı. Demir’in eşi de diş hekimi. Tekstil alanında birçok projede danışmanlık yapmış ve TÜBİTAK’ta birçok proje yürütmüştür. Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın ÖSYM Başkanlığından istifa etmesinin ardından, ÖSYM Başkanlığı'na İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Demir vekaleten görevlendirildi.

KPSS Soruşturması'nda şüpheli sıfatıyla ifadeye davet edilen ÖSYM eski Başkanı Ali Demir adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanmıştı. Söz konusu sınavın yapıldığı sırada ÖSYM Başkanlığı görevini yürüten Ünal Yarımağan da şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Yarımağan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.