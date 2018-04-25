ÖSYM EKPSS soru kitapçıklarını yayımladı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-EKPSS'de adaylara yöneltilen soru sayısının yüzde 10'una karşılık gelen Temel Soru Kitapçıkları ile Yanıt Anahtarları "osym.gov.tr" web sayfasında adayların dikkatine sunuldu.



ADAYLARIN 10 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ VAR



Öte yandan, sınav sorularının tamamı, adayların inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorulara ulaşabilecek.