ÖSYM ek yerleştirme boş kontenjanlar belli oldu mu?

ÖSYM tarafından herhangi bir üniversiteye yerleştirilen üniversite adayları kayıtlarını gerçekleştirdi. ÖSYM kayıt döneminin bitmesinden sonra şimdi de üniversitelerin boş kontenjanlarına göre programlara ek yerleştirme yapacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.

Ek yerleştirme için umutlanan öğrencileri önemli sayıda boş kontenjan bekliyor. YKS tercih sonuçlarına göre, üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti, 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Ek yerleştirmeler için henüz bir tarih verilmedi ancak kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

HANGİ BÖLÜMLER BOŞ KALDI?

Açıköğretim Fakültesi'nin de genellikle boş kaldığını söyleyen Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, “Bölümlerde doluluk oranları yüzde 70-80 oranında boşluk var” dedi. Ünsal devlet üniversitelerindeki popüler bölümlerdeki boş kontenjanları ve doluluk oranlarını şöyle sıraladı: