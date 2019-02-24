ÖSYM duyurdu: YKS başvuları ne zaman bitecek? | 2019 YKS başvuruları

Üniversite sınavı için başvuru işlemleri 12 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı. Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı ise YKS başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, YKS başvuları ne zaman bitecek? İşte 2019 ÖSYM sınav takviminde yer alan tarihler...

YKS başvurusu nasıl yapılır?

2019 Üniversite sınavına katılacak olan öğrenciler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru işlemleri 6 Mart 2019 saat 23:59'da sona erecek. YKS başvuru ücreti ise her oturum için 50,00 TL.

2019 YKS başvuruları-sınavları ne zaman?

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

YKS başvuru işlemleri 12 Şubat 2019 tarihinde başladı. Üniversite sınavı başvuru işlemleri 6 Mart 2019 tarihinde sona erecek.

2019 YKS sınavı 15 Haziran 2019 günü uygulanacak.

YKS sonuçları ise 18 Temmuz 2019 tarihinde adaylara duyurulacak.

2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019