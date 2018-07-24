ÖSYM, DGS temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını paylaştı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.24 Temmuz 2018 Salı 10:59
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da uygulanan meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri amacıyla düzenlenen DGS temel soru kitapçığı erişime açıldı.
Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.