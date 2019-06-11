ÖSYM DGS giriş yerleri belli oldu mu?

DGS 2019 için geri sayım sürüyor. Binlerce öğrencinin katılacağı Dikey Geçiş Sınavı'nın yaklaşması ile birlikte sınav giriş yerleri de merak konusu oldu. ÖSYM, DGS giriş belgelerini yayınladı mı? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş. Haziran ayı içerisinde yapılacak olan DGS'nin giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

DGS 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS, 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. Sayısal ve sözel bölümden oluşacak DGS 10.15'te başlayacak. Adaylara 150 dakika süre verilecek.

Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak. Sınavda alınan puan sadece 2019-2020 yılındaki yerleştirmede geçerli olacak.

DGS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

30 Haziranda yapılacak olan DGS'nin giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak olan sınav giriş belgeleri elektronik ortamda sorgulanacak.

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 25 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.