ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den Twitter'da olay olan paylaşım: Açıklandı sandım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları bugün açıklandı. Konuyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu.

ÖSYM'nin kurumsal hesabından açıklanan sonuçlara Halis Aygün, “açıklandısandım” cevabını verdi.

Adaylara espirili gönderme

YKS ek tercih sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından sonuç açıklanması ile ilgili olarak ÖSYM'ye ve Prof. Dr. Halis Aygün'e “açıklandısandım” yanıtları gelmekteydi. Aygün'ün ÖSYM'nin sonuç paylaşımına verdiği cevap ise "ÖSYM başkanından YSK adaylarına espirili gönderme" şeklinde yorumlandı.

İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün sosyal medyada olay olan o paylaşımı: