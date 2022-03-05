ÖSYM Başkanı Aygün'den önemli açıklama
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında zorunlu olan HES kodu uygulamasının Aday İşlemleri Sistemi'nden kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzere olduklarını söyledi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir" ifadelerini kullandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından "Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden (http://ais.osym.gov.tr) kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzereyiz" mesajını paylaştı.
Aygün mesajında "Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacaktır. Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir. Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.