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ÖSYM Başkanı Aygün, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücreti alınmayacağını açıkladı.

15 Ocak 2019 Salı 10:59
ÖSYM Başkanı Aygün, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücreti alınmayacağını açıkladı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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