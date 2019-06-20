0553 313 94 23

ÖSYM Başkanı Aygün: "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak."

20 Haziran 2019 Perşembe 21:06
ÖSYM Başkanı Aygün: "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 21:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.
    1. İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan..
    2. Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah..
    3. ABD’nin Bağımsızlık Günü Adana’da..
    4. Manavgat Motorsiklet Festivalinin bu..
    5. Avrupa Eskrim Şampiyonası
    6. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    7. Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı
    8. ÖSYM Başkanı Aygün: "2019-YKS..
    9. Kırklareli'nde sağanak ve dolu
    10. Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok
    11. Beykoz'da bisikletli ulaşım dönemi
    12. Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
    13. Çorum’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    14. CHP'den BM'nin Kaşıkçı cinayeti..
    15. İşçinin ölümünün ardından 2 tutuklama
    16. Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükkaya ve CHP..
    17. Önce çocuklar ardından aileleri kavga..
    18. Netanyahu uluslararası toplumu..
    19. Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim..
    20. Bakan Kasapoğlu, yaz spor okulu..
    21. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    22. Beşiktaş, Umut Meraş transferini..
    23. GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz..
    24. Honduras’taki hükümet karşıtı..
    25. "AA günde 13 dilde 2 bin haber ile..
    26. Trump’tan İran’a yanıt: "Cevabımızı..
    27. Tartışmada silah sesleri yükseldi
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Dünya..
    29. Bakan Selçuk: 4 bin 321 kişi alacağız
    30. Ampute Milli Takımı, Kırşehir’de şov..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"