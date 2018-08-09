0553 313 94 23

ÖSYM ALES geç başvuruları nasıl yapılır? 2018 ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim giriş sınavı 30 Eylül’de yapılacak. 2018 ALES başvuru kılavuzuna göre ALES geç başvurularında bugün son gün. ÖSYM ALES geç başvuru ücreti ise 150 TL

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:00
ÖSYM ALES geç başvuruları nasıl yapılır? 2018 ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim giriş sınavı 30 Eylül’de yapılacak. 2018 ALES başvuru kılavuzuna göre ALES geç başvurularında bugün son gün. ÖSYM ALES geç başvuru ücreti ise 150 TL. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2018 ALES için geç başvurular sona eriyor. 9 Ağustos 2018 tarihinde (bugün) saat 23:59'a kadar adayların başvuruları ÖSYM'nin web adresi üzerinden alınacak.

ALES 2018 GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre başvuruların yapılmasıyla alakalı olarak paylaşılan detaylar ise şu şekilde; "Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi. Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş, fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır." olarak ifade edildi.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından belirtilen detaylara göre adaylardan geç başvuru ücreti olarak 150 TL alınacak.

ALES BAŞVURU MERKEZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 16:00
  1. Ales geç başvuru
  2. ales duyuruları
  3. ales sonbahar
  4. ales bilgi
  5. ales duyurusu
  6. 2028 ales
  7. ales 2
  8. ales telafi başvurusu
  9. ales giriş şartları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la görüştü
    1. Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı..
    2. Münbiç'te 27. devriye tamamlandı
    3. Suudi Arabistan ABD'yi paraya boğdu!..
    4. Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi..
    5. AK Partili Turan'dan bomba dolar..
    6. Sağlık lisans tamamlama başvuruları..
    7. Sadakataşı çocukların yüzlerini güldürdü
    8. Vekil Şentop: CHP'nin istediği..
    9. Gençler geleceklerine Ümraniye..
    10. İlahiyat lisans tamamlama başvuruları..
    11. Yargıtay'dan taşeron işçileri..
    12. Emine Erdoğan TBMM'de!
    13. Fenerbahçe Benfica UEFA şampiyonlar..
    14. Japonya'da dev mavi balina yavrusu,..
    15. Sağlık Bakanlığı'ndan Ordu'daki sele..
    16. Japon otomotiv devlerinden usulsüzlük..
    17. İstanbul'da UBER eyleminde ortalık..
    18. Baş ağrısı nedenleri neledir? Nasıl..
    19. İyi Partili vekilin oğlu DAEŞ'e mi..
    20. Vücuttaki döküntülere dikkat!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları