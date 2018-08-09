ÖSYM ALES geç başvuruları nasıl yapılır? 2018 ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim giriş sınavı 30 Eylül’de yapılacak. 2018 ALES başvuru kılavuzuna göre ALES geç başvurularında bugün son gün. ÖSYM ALES geç başvuru ücreti ise 150 TL. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2018 ALES için geç başvurular sona eriyor. 9 Ağustos 2018 tarihinde (bugün) saat 23:59'a kadar adayların başvuruları ÖSYM'nin web adresi üzerinden alınacak.

ALES 2018 GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre başvuruların yapılmasıyla alakalı olarak paylaşılan detaylar ise şu şekilde; "Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi. Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş, fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır." olarak ifade edildi.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından belirtilen detaylara göre adaylardan geç başvuru ücreti olarak 150 TL alınacak.

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