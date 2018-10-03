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ALES-3 sınavı ne zaman? ÖSYM ALES Sonbahar sınavı başvuru ücreti

ÖSYM, 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2) 30 Eylül’de yapmıştı. ÖSYM ALES/2 soru ve cevaplarını erişime açtı. ALES 2 sınavını geride bırakan ÖSYM bir sonraki sınav olan ALES-3 sınavının ne zaman yapılacağını son dakika olarak açıkladı. PekiALES-3 sınavı ne zaman?

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:49
ALES-3 sınavı ne zaman? ÖSYM ALES Sonbahar sınavı başvuru ücreti

ÖSYM, 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2) 30 Eylül’de yapmıştı. ÖSYM ALES/2 soru ve cevaplarını erişime açtı. ALES 2 sınavını geride bırakan ÖSYM bir sonraki sınav olan ALES-3 sınavının ne zaman yapılacağını son dakika olarak açıkladı. Peki  ALES-3 sınavı ne zaman?

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) 18 Kasım 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı)  uygulanacak.

ALES/3 (Sonbahar( geç başvuru günü ve sınav ücreti: 10 Ekim 2018, 150,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:49
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