ALES-3 sınavı ne zaman? ÖSYM ALES Sonbahar sınavı başvuru ücreti
ÖSYM, 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2) 30 Eylül’de yapmıştı. ÖSYM ALES/2 soru ve cevaplarını erişime açtı. ALES 2 sınavını geride bırakan ÖSYM bir sonraki sınav olan ALES-3 sınavının ne zaman yapılacağını son dakika olarak açıkladı. PekiALES-3 sınavı ne zaman?03 Ekim 2018 Çarşamba 11:49
ÖSYM, 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2) 30 Eylül’de yapmıştı. ÖSYM ALES/2 soru ve cevaplarını erişime açtı. ALES 2 sınavını geride bırakan ÖSYM bir sonraki sınav olan ALES-3 sınavının ne zaman yapılacağını son dakika olarak açıkladı. Peki ALES-3 sınavı ne zaman?
2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) 18 Kasım 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacak.
ALES/3 (Sonbahar( geç başvuru günü ve sınav ücreti: 10 Ekim 2018, 150,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
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