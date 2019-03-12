ÖSYM açıklama yaptı | 2019 KPSS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak istihdam edilme hayali kuran vatandaşlar, ÖSYM'nin Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) başvurularını ne zaman almaya başlayacağı konusunu araştırıyor. ÖSYM, 2019 KPSS sürecine ilişkin tarih bilgisini yayımladığı 2019 takviminde duyurmuştu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KPSS sınavı ne zaman?

12 Mart 2019 Salı 16:34
ÖSYM açıklama yaptı | 2019 KPSS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak istihdam edilme hayali kuran vatandaşlar, ÖSYM'nin Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) başvurularını ne zaman almaya başlayacağı konusunu araştırıyor. ÖSYM, 2019 KPSS sürecine ilişkin tarih bilgisini yayımladığı 2019 takviminde duyurmuştu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KPSS sınavı ne zaman?

2019 KPSS sınavı ne zaman?

2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.

Günün Özeti

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