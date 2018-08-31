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YKS yerleştirme sonuçları belli oldu! ÖSYM YKS tercih sonuçları

7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan üniversite tercih sonuçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM tarafından 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları son dakika olarak açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek. YKS tercih sonuçlarına göre, herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:10
YKS yerleştirme sonuçları belli oldu! ÖSYM YKS tercih sonuçları

7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan üniversite tercih sonuçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM tarafından 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları son dakika olarak açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek. YKS tercih sonuçlarına göre, herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih işlemi 14 Ağustos’ta sona ermişti. Hayalindeki üniversiteye girmek için sıkı bir çalışma yapan üniversite adayları YKS sonuçlarına göre üniversite tercihlerini yaptı. YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde üniversiteler kapılarını kayıt için öğrencilere açacak. Peki ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte YKS tercih sonuçları ve üniversite tercih yerleştirme sonuçları ve üniversite kayıt detayları…

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YKS tercih sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Yükseköğrenim hayatlarına başlamak üzere son hazırlıkları yapan öğrenciler YKS tercih sonuçlarının ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. İyi bir geleceğe sahip olmak isteyen adaylar uzun zaman hazırlandıkları üniversite sınavının ardından özenle tercihlerini yaptı. Peki ÖSYM üniversite tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

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2018 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2018 YKS tercih sonuçlarının 31 Ağustos'da açıklandı. YKS tercih sonuçları https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifreyle öğrenebilecek. ÖSYM konuya ilişkin kesin bir açıklama yapmadı ancak Ağustos ayının sonunda üniversite tercih sonuçlarının açıklanması öngörülüyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 08:10
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