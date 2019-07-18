ÖSYM 2019 YKS tercih kılavuzu yayınlandı | YKS tercih kılavuzu

Üniversite tercih işlemleri başladı. “Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?” sorusu merakla bekleniyordu. YKS tercih işlemleri 23 Temmuz’da başlayacak. Adaylar, üniversite tercih kılavuzundan ve YKS tercih robotundan yardım alarak işlemlerini gerçekleştirecekler. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında kılavuzun erişime açıldığı duyuruldu. ÖSYM 2019 YKS tercih kılavuzu yayınlandı

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.