ÖSYM 2019 Üniversite boş kontenjanları | YKS ek tercih işlemleri

YKS ek yerleştirme sürecinde merak edilen sorulardan birisi de Üniversite boş kontenjanlarıydı. ÖSYM, üniversite boş kontenjanları paylaştı. İlk tercihlerinde üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme sürecini yayımlanan boş kontenjanlar üzerinden tamamlayacaklar. İşte ÖSYM 2019 Üniversite boş kontenjanları ve YKS ek tercih işlemleri hakkında detaylar...

Ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, tercih hakları bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda bölüm yazabilecek. Puanı 150’nin üzerinde olanlar önlisans, 180’i geçenler lisans programlarını listelerine koyabilecek. Adayların genel yerleştirmede olduğu gibi programların özel koşullarına dikkat etmeleri önemli.