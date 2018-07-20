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YKS sonuçları son dakika ne zaman açıklanacak ÖSYM AİS | 2018 YSK tercihleri ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci hayalindeki üniversiteye girmenin peşinde. ÖSYM tarafından yapılan 2018 YSK sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merek ediliyor. ÖSYM YSK TYT, AYT’nin yanında YDT sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ÖSYM’nin yayınladığı YSK tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak. Peki 2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

20 Temmuz 2018 Cuma 14:40
YKS sonuçları son dakika ne zaman açıklanacak ÖSYM AİS | 2018 YSK tercihleri ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci hayalindeki üniversiteye girmenin peşinde. ÖSYM tarafından yapılan 2018 YSK sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merek ediliyor. ÖSYM YSK TYT, AYT’nin yanında YDT sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ÖSYM’nin yayınladığı YSK tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak. Peki 2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM sondakika YKS sınav sonuçları. ÖSYM YKS sınalarını 31 Haziran 1 Temmuz arasında yapmıştı. 2018 YKS sınavına giren milyonlarca üniversite öğrencisi adayı, YKS TYT ve AYT sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Zira YKS 2018 sınav sonuçlarına göre ön lisans programları için 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar üniversite tercihlerini yapacak. Yükseköğretim programlarına tercih yapacaklar ise  2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihlerini yapabilecek.

YKS TERCİHLERİNE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite YSK tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 14:40
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