YKS sonuçları | ÖSYM YKS TYTAYT sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM tarafından 31 Haziran 1 Temmuz’da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM’nin sitesi üzerinden son dakika olarak açıklandı. YKS TYT ve AYT sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ 'den öğrenilebiliyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca genç 31 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1 Temmuz’da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmişti. Milyonlarca genç ÖSYM tarafından yapılan YKS-TYT-AYT sınav sonuçları merak etmekte. Zira YKS sonuçlarına göre, üniversite adayları üniversite tercihlerini yapacak. ÖSYM’nin 2018 YKS takvimine göre, TYT ve AYT sınav sonuçlarının 31 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. ÖSYM’nin YKS kılavuzunda duyurduğu üzere YKS 2018 TYT AYT sınav sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. 2018 ÖSYM YKS sınav sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr , ais.osym.gov.tr üzerinden açıklaması bekleniyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Zira YKS 2018 sınav sonuçlarına göre ön lisans programları için 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar üniversite tercihlerini yapacak. Yükseköğretim programlarına tercih yapacaklar ise 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihlerini yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler gözlerini üniversite tercihlerinin başlayacağı tarihe çevirdi. 7 Ağustos'ta başlayacak tercih dönemi, 14 Ağustos'ta sona erecek.

YKS İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi. TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.