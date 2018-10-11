ÖSYM'den kayıt yaptıramayan adaylara kayıt müjdesi! 2018 YKS ikinci ek kayıt başvuruları ne zaman yapılacak?

ÖSYM üniversite hayali kuran öğrenci adaylarına son dakika müjdesini verdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2018 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt yapma hakkı elde edemeyen adaylar üniversitelere başvuru hakkı tanındı. Peki YKS ikinci ek yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS 2018 2. Ek yerleştirme başvuru tarihi ne zaman?

Yükseköğretim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulunun dün yaptığı toplantıda, ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumunca değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verildiği bildirildi.

YKS 2. Ek yerleştirme başvuruları 26 Ekim’e kadar yapılacak

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "3'üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir."

YKS ek kayıt için gerekli belgeler

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.