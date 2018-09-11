ÖSYM 2018-YDS/3 sınav tarihi YDS çıkmış soru ve cevapları

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav başvuruları 10 Eylül itibariyle bitmişti. 2018-YDS/3 sınavına girecek adaylar YDS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Adaylar YDS sınavına girmeye hazırlanırken ÖSYM YDS çıkmış soru ve cevaplarını yayınladı. İşte son dakika YDS bilgileri…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki kez yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) bu yıl üç kez yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, sınav takviminde yeni YDS'nin tarihinin 2 Aralık 2018 olarak belirlendiğini açıklamıştı. ÖSYM, 2 Aralık’ta 2018-YDS/3 sınavını yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS sonbahar dönemine başvuran adaylar, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) takvimi

Sınav tarihi 2 Aralık 2018

Başvuru tarihi: 2-10 Eylül 2018

Geç başuvru günü 24 Eylül

YDS Sonuç tarihi 25 Aralık