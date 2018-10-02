ÖSYM 2018-YDS/3 başvuru ücreti ne kadar? YDS ücretleri hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) için başvuruların başladığını duyurdu. YDS/3 başvuruları 2 - 10 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak. YDS sınavı ise 2 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. Peki ÖSYM (2018-YDS/3 başvuru ücreti ne kadar? YDS geç başvuru ücreti ne kadar? 2018 YDS sınav ücretleri hangi bankalara yatırılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları başladı. Peki 2018 YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvurularında son gün ne zaman? YDS-3 sınavı ne zaman yapılacak? YDS/3 başvuruları 2 - 10 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

2018-YDS/3 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 2 Aralık 2018, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2018-YDS/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 2-10 Ekim 2018

SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL

2018-YDS/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 24 Ekim 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 150,00 TL

2018 YDS SINAV ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?

2018 YDS'ye girmek isteyen adayların başvuru yapmadan önce bankaya YDS başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir. Peki YDS başvuru ücreti hangi bankaya ne kadar yatırılacak ? ÖSYM YDS başvuru parası hangi bankaya yatırılacak? İşte cevabı.

- T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

- VakıfBank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC'dcn başvuracak adaylar hariç)

- Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

- Akbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC'dcn başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

- DenizBank'ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

- Tüm PTT İş Yerleri (KKTC'den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi