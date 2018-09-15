DGS tercih sonuçları sorgula ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih başvuruları 14 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversitelerin 4 yıllık programlarında okumak isteyen yüksekokul öğrencileri 2018 DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM DGS tercihlerini 7-14 Eylül tarihleri arasında aldı. DGS tercihlerine yapan adaylar ÖSYM’nin açıklayacağı 2018 DGS yerleştirme tercih sonuçlarını beklemeye başladı. 2017 DGS yerleştirme sonuçlarına bakıldığında 19-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2017'de sonuçların açıklanma tarihi 2 Ekim'di. Şimdi bu süre dikkate alındığında, 2018 DGS tercih sonuçların 20 Eylül'de açıklanması tahmin ediliyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2018-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2018-2019 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.