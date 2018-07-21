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ÖSYM 2018 DGS sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? DGS sınav yorumları nasıl?

8 Temmuz olarak belirlenmiş olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav tarihi değişti. ÖSYM yaptığı açıklamada 2018 DGS sınavının 21 Temmuz’da yapılacağını açıklamıştı. 2018 DGS sınavı bugün saat 10:00'da başladı. DGS sınavına girenler ÖSYM 2018 DGS sınav soru ve cevapları yayınlanacak mı? ÖSYM DGS 2018 sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? merak ediyor.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:08
ÖSYM 2018 DGS sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? DGS sınav yorumları nasıl?

8 Temmuz olarak belirlenmiş olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav tarihi değişti. ÖSYM yaptığı açıklamada 2018 DGS sınavının 21 Temmuz’da yapılacağını açıklamıştı. 2018 DGS sınavı bugün saat 10:00'da başladı. DGS sınavına girenler ÖSYM 2018 DGS sınav soru ve cevapları yayınlanacak mı? ÖSYM DGS 2018 sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? merak ediyor.

Herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olabilecek konumundaki öğrencilerin girdiği ve ÖSYM tarafından yapılan sınavına DGS denmekte. ÖSYM DGS 2018 sınav tarihini 8 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kaydırmıştı. Yani DGS 2018 sınavı 21 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

DGS sınavı biter bitmez DGS soru ve cevaplarını ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. DGS soruları https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yayınlanacak.

DGS PUANI NASIL ELDE EDİLMEKTE

DGS’ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100’lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.

DGS NE ZAMAN?

21 Temmuz'da yani bugün yapılmakta. DGS ilk kez 81 ilde uygulanacak ve adaylara 120 soru için 140 dakika yerine 150 dakika cevaplama süresi verilecek.Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İşte Dikey Geçiş Sınavı ücreti şu bankalara yatırılmıştı

*Akbank’ın tüm şubeleri, ATM veinternetbankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

*Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri veinternetbankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

*Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internetbankacılığı

*Halkbank ATM,internetbankacılığı ve şubeler

*Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’denücret yatırılmaz.)

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:08
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